Di Natale: "Conte garanzia, quanti infortuni. Spalletti? Genio, sarà Scudetto..."
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Totò Di Natale ha parlato anche di Serie A, tra Spalletti ed anche il Napoli: "A Luciano manca un bomber, dategli Alisson in porta, Bernardo Silva e una punta che fa la differenza e vedrete che sarà Scudetto il prossimo anno. 4° posto? Punto sulla Juve. Como e Roma hanno 3 punti in meno, sono forti e lotteranno fino alla fine. Ma Spalletti oltre che un genio è un allenatore con maggiore esperienza.
Napoli poteva fare di più? Contate il numero degli infortuni, Conte ha ottenuto anche più di quello che mi sarei immaginato. Mi auguro Conte resti, è una garanzia, con lui vinci o arrivi secondo. Senza tante assenze avrebbe potuto dar fastidio all'Inter. Tecnico che merita una grande occasione? Grosso! Fabio non è mediatico, ma col Sassuolo ha fatto un capolavoro. Sarebbe bello vederlo in un piazza calda come Firenze".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Como
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro