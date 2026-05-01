Di Natale: "Conte garanzia, quanti infortuni. Spalletti? Genio, sarà Scudetto..."

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Totò Di Natale ha parlato anche di Serie A, tra Spalletti ed anche il Napoli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Totò Di Natale ha parlato anche di Serie A, tra Spalletti ed anche il Napoli: "A Luciano manca un bomber, dategli Alisson in porta, Bernardo Silva e una punta che fa la differenza e vedrete che sarà Scudetto il prossimo anno. 4° posto? Punto sulla Juve. Como e Roma hanno 3 punti in meno, sono forti e lotteranno fino alla fine. Ma Spalletti oltre che un genio è un allenatore con maggiore esperienza.

Napoli poteva fare di più? Contate il numero degli infortuni, Conte ha ottenuto anche più di quello che mi sarei immaginato. Mi auguro Conte resti, è una garanzia, con lui vinci o arrivi secondo. Senza tante assenze avrebbe potuto dar fastidio all'Inter. Tecnico che merita una grande occasione? Grosso! Fabio non è mediatico, ma col Sassuolo ha fatto un capolavoro. Sarebbe bello vederlo in un piazza calda come Firenze".