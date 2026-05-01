Psg-Bayern, Caressa a Sky: "In Italia con i 3-5-2 abbiamo i quinti, chi dribbla?"
Fabio Caressa non ha dubbi: PSG-Bayern 5-4 è stato uno spettacolo assoluto, la cartina di tornasole di tutto ciò che il calcio europeo di alto livello sa offrire. Ospite negli studi di Sky Sport dopo le semifinali di Champions League, il noto giornalista e commentatore si è lasciato andare a una riflessione appassionata:
“La mia provocazione è sulla comunicazione arrivata dopo quel che abbiamo visto in Champions League. PSG-Bayern 5-4, ci siamo divertiti? Certo, mi ha scritto anche mio figlio per dirmelo, la partita più bella che ha mai visto. Sei un pazzo se non ti sei divertito, sei un pazzo. Se fosse andata a giocare una meno forte, finiva 7-1 o 9-1 non 5-4.. Tutti parlano di Milan-Juve, io mi sono addormentato, noiosissima. Salveremo il calcio italiano noi se modificheremo il sistema per far sì che Milan e Juve si giochino il match senza la paura di non andare in Champions League ecco. Col 3-5-2 da noi ci sono i terzini sui lati, chi dribbla? Io? Abbiamo delle pippe in Serie A".
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