Santacroce fa il nome: “Solo un giocatore del Como giocherebbe titolare nel Napoli”

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Il doppio ex di Como-Napoli, Fabiano Santacroce, ha presentato la sfida in programma sabato al “Sinigaglia” ai microfoni di Radio Marte

Il doppio ex di Como-Napoli, Fabiano Santacroce, ha presentato la sfida in programma sabato al “Sinigaglia” ai microfoni di Radio Marte, sottolineando le insidie della gara per la squadra di Conte. L’ex difensore ha evidenziato come il match non sia affatto semplice: “Como-Napoli sarà una gara interessante. I ragazzi di Conte dovranno disputare una partita molto attenta perché è difficile. Il Como è una gran bella squadra, ma è giovane e commette ancora diversi errori nella sua proposta di gioco. Il Napoli dovrà essere bravo a sfruttarli, disputando una gara piena di solidità. Può mettere in difficoltà i lariani con giocatori forti nei duelli, tipo Alisson. Il Como è solido dal punto di vista difensivo, ma commette ancora errori individuali legati soprattutto all’inesperienza”.

Le scelte difensive di Conte e il confronto tra le rose

Santacroce, oggi anche scout, si è poi soffermato sulle possibili scelte difensive di Antonio Conte: “Olivera da centrale di destra non mi entusiasma, né mi piace vedere giocatori fuori ruolo. Evidentemente Conte lo sta valutando in quella posizione. Beukema bocciato? Io lo rimanderei. Per lui è stata un’annata difficile, sin dall’inizio è cambiato l’assetto difensivo. Nel ruolo di centrale di destra, in una difesa a tre, fa più fatica e per questo gli vengono preferiti altri. Non parlerei di bocciatura: ha ancora margini di crescita e sono convinto che il prossimo anno possa fare una grande stagione”.

Infine, un giudizio complessivo sul confronto tra le due squadre: “Nel Como ci sono tanti calciatori interessanti, è una squadra con diversi elementi di livello alto, ma sinceramente, con il Napoli al completo, mi risulta difficile pensare a un giocatore del Como titolare nel sistema di Conte. Faccio eccezione per Nico Paz, che è un talento cristallino”.