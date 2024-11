Conte non ci sta: “Non sottovalutate vittorie e calcio italiano, avete visto la Roma col Tottenham?”

Oriali in un'intervista ha detto Inter e Atalanta sono le favorite ed il fuoriclasse è Conte, è d'accordo? E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Lele è un amico (ride, ndr), il martedì, mercoledì e giovedi europeo hanno confermato che in Italia iniziamo ad avere un livello tattico, tecnico molto elevato altrimenti non ti imponi in questa maniera come stanno facendo Inter, Atalanta, Juventus in casa dell'Aston Villa perché so che stadio è, il Milan, senza tralasciare la Roma, sai, mi viene da pensare quando si sottovalutano delle vittorie.

La Roma è una signora squadra, l'ha dimostrato in casa del Tottenham che io conosco molto bene ed ha una rosa davvero favorito per poter lottare per la Premier League. La Fiorentina, la Lazio stessa. Il calcio italiano è cresciuto in maniera importante ed oggi deve fronteggiare squadre forti come dimostrano anche in Europa. Complimenti a loro, fa parte di un percorso che anche noi un domani vorremmo aggiungere per avere ambizioni sensate".