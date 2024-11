Conte: “Percorso prevede tanti step anche per il club, ma Napoli è impaziente”

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla gara contro l'Inter in conferenza stampa.

In prospettiva futura, la ricostruzione prosegue anche sui livelli societari?

"E' giusto dare uno stop altrimenti diventiamo mono-tematici. Noi ciò che stiamo facendo è un percorso che prevede diversi step, bisogna comunque dare tempo per raggiungerli questi step, diversi traguardi sul cammino per poi competere con le solite note. Sono cose che valutiamo col club, col presidente, sapendo che non è che da oggi al domani ed esce il centro sportivo o lo stadio come funghi. Ci vuole tempo, ma mi accorgo anche che non c'è e non vedo tutta questa pazienza da parte vostra di aspettare. Il centro sportivo mica posso mettermi io a fine allenamento a costruirlo, sembra semplice, ma è più difficile realizzarlo, ci sono tanti discorsi. Non so tra X, 3, 4, 7, ma sarebbe importante partire, ma capisco che Napoli è impaziente".