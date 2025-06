Marcolin: "Uno come De Bruyne al Napoli mancava dai tempi di Hamsik"

vedi letture

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa è uno innamorato del pallone, è più propenso all’uno contro uno che al lavoro di sacrificio. De Bruyne? Un giocatore così il Napoli non ce l’ha da un po’, l’ultimo è stato Hamsik. De Bruyne può fare anche la seconda punta per quanto sia determinante, poi fa crescere l’esperienza della squadra. Per Chiesa, andare in una squadra dove c’è De Bruyne, è tanta roba. Il belga ha traiettorie, visioni e giocate diverse, farà 34 anni tra poco ed è nel pieno della sua forma.

Musah? Conte lo vuole perchè ha una gamba diversa dagli altri, dà quantità e gioca in più ruoli. La gamba di Musah non ce l’ha nessuno, può fare l’interno o anche il terzino destro. E’ un incursore, ma il suo baricentro basso e la sua grinta può fare la differenza”.