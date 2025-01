Conte sereno: "Mercato difficile, ma tutti sono bravi a dire cosa manca! Io penso a chi ho!"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche sul mercato, replicando con un messaggio improntato al lavoro sul campo.

Un acquisto sarebbe un segno forte da parte della società? "Non è che se possa venire qualcuno... Tutti siamo bravi a dire chi manca, potrei essere bravissimo a dire chi manca. Il mio ruolo di capo gruppo mi deve far pensare a chi ho in casa e a fare la differenza con chi già ho. Questo è il nostro motto. A dire manca questo sono bravi tutti. Sapevamo, il club sapeva benissimo che il mercato di gennaio sarebbe stato difficile. Vediamo cosa acccade, resto sereno perché so di avere un gruppo di ragazzi pronto a venire in guerra sportiva con me e lo ribadisco. L'intensità di oggi, unita alla qualità messa, è da partita europea, ritmi altissimi e pressione a tutto campo prendendosi grossi rischi. Abbiamo preso dei rischi e qualcuno dice ancora che giochiamo difesa bassa e contropiede. Forse non vede le nostre partite. Anche qualche guru eh... Difesa bassa noi? A me sembra di sognare".