Conte sorride sul 3-5-2: “Ora il 4-3-3 è difensivo? Noi attacchiamo con 5-6 uomini...”

vedi letture

Se dovessero arrivare un paio di difensori, può essere rivisto anche il modulo col 3-5-2 e rendere meno solo Lukaku? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Lukaku non è mai solo, ha sempre 4 o 5 uomini quando attacchiamo e riempiamo l'area, poi possiamo prenderla o meno, ma attacchiamo sempre con 5 o 6 uomini, basta rivedere le partite e vedere che fase offensiva fa il Napoli. Non dipende da quanti attaccanti utilizzi, ma la fase offensiva si valuta con quanti uomini porti, con quanti attacchi, con quanti difendi. In alcune partite chi attacca con 2-3 uomini ha un'alta capacità realizzativa e fa gol. Io sono contento, stiamo migliorando molto su questo.

Mi viene strano perché il 3-5-2 si è sempre detto che era difensivo, ora il 4-3-3 è diventato difensivo (ride, ndr) ed il 3-5-2 offensivo? Voi vedete con Milan, Udinese ecc. quanti uomini portiamo in attacco? Ne porti 4-5-6 come noi fai calcio offensivo, con 2-3 sei più attento. Se metti 2 attaccanti lì da soli a marcire in area, se non accompagni con altri diventi molto prevedibile. Conta attaccare con molti e difendere con equilibrio. Non si può poi pensare di cambiare ogni giorno, c'è un lavoro dietro, da fuori sembra semplice, alcuni dicono anche che sia semplice... ma io credo che per come giochiamo ci sia lo sfruttamento ideale della rosa".