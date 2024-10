Conte su Kvara: “Nervoso? Li voglio tutti così! Anche con l’arbitro…”

vedi letture

Tanti i temi trattati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla sfida contro il Como. Tra questi l'umore di Kvaratskhelia dopo gli ultimi falli subiti e i cambi.

Kvara arrabbiato per il cambio o per i falli?

"Non ho visto, non so se era arrabbiato con se stesso o no, ha fatto quello che doveva, gol, una buona partita, ma aveva il giallo, era un po' nervoso, ha protestato anche vivacemente ed è insolito per lui, ma a me questo nervosismo mi fa piacere, significa che è presente, sente la sfida, ma deve stare tranquillo con l'arbitro perché vogliamo finire in 11, ma lo vedo molto coinvolto anche emotivamente e voglio vedere i miei calciatori coinvolti così, anche arrabbiati con l'arbitro, significa che ci tengono".