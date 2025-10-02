Conte sui moduli: "Con i 4 centrocampisti 1 vs 1 solo a destra. Col 4-3-3 serve equilibrio..."

vedi letture

Nell'intervista post-partita a Sky Sport, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche su un diverso atteggiamento tattico e l'opzione del 4-3-3.

McTominay potrebbe essere arretrato in mediana? "Assolutamente, quando ho sostituito De Bruyne siamo passati al 4-3-3. Penso che abbiamo due opzioni, sia giocare con i 4 centrocampisti e continuare su questa squadra, secondo me lo dobbiamo fare e abbiamo ampi margini di miglioramento ma possiamo giocare anche col 4-3-3 che può essere più tecnico e qualitativo però ci deve essere sempre grande equilibrio. La strada è tracciata a prescindere, stiamo cercando di implementare ancora alcune cose, chiaramente con quattro centrocampisti il nostro gioco può essere ancora più dominante ma l'uno contro uno lo abbiamo solo da una parte. Utilizziamo le nostre risorse portando anche i terzini in posizioni diverse. C’è un anno di lavoro alle spalle e questo mi aiuta a fare sia una cosa che l’altra”.