Conte sul recupero di Lobotka: "Ci siamo quasi! Ma non era un problemino..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dal big match contro l'Atalanta è intervenuto in conferenza stampa, dando anche le ultime sul recupero di Stanislav Lobotka, fermo ai box da oltre due settimane: "Lobotka sarà pronto per la prossima partita, quindi siamo nelle fasi conclusive di recupero. Non era un problemino, come qualcuno aveva etichettato il problema avuto in nazionale. E' ancora in fase di recupero, bisogna pazientare. Per la prossima partita sarà a disposizione

Gilmour dà garanzie? "Avevo zero dubbi. Ve l'ho sempre detto che lui era un mio cruccio, perché già meritava di giocare ma poi guardavi Lobotka in partita e faceva delle prestazioni eccezionali. Il valore di Billy lo conoscevo e lo conosciamo, sono molto contento che sia con noi perché è giovane e potrà stare per tanti anni al Napoli e fare grandi cose".