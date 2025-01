Conte sul sostituto di Kvara: “E’ una cosa troppo fresca, io penso al Verona!”

Ha già pensato a come sostituire Kvara? Siete al lavoro sul mercato? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 20esima giornata di Serie A - ha risposto così: "E' una cosa troppo fresca, un fulmine a ciel sereno. Io sono concentrato sul Verona, devo trasferirla ai ragazzi. Non contano le cessioni o gli acquisti, ma la partita. Sono 3 punti, serve mettere fieno in cascina, è troppo importante.

Non sono state fatte valutazioni perchè Kvara ad oggi è un giocatore del Napoli, al 31 vedremo. La situazione verrà monitorata, ma è giusto lasciare la palla in mano al club ed al giocatore. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, anzi ho fatto fin troppo".