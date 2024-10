Conte sull'arbitraggio: "Anche col Monza due rigori, ma dobbiamo essere più forti di tutti!"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche sull'arbitraggio di Feliciani ed il mancato rigore su Kvara (evidente per tutti i quotidiani nazionali quest'oggi) ed il giallo per proteste.

Cosa ha detto al quarto uomo sul contatto Kvara-Moreno?

"Non ho detto niente ma mi sono arrabbiato molto, poi infatti l'arbitro mi ha ammonito. Mi dispiace perché mi dà fastidio quando prendo un giallo. Quelle sono situazioni di campo, poi mi hanno detto che il VAR non può intervenire, sono decisioni singole dell'arbitro quindi le rispetto. Quello che mi ha lasciato un pochino più perplesso: la settimana scorsa ci sono state altre due situazioni clamorose dove il VAR doveva intervenire e non lo ha fatto. Però va bene, si va avanti, dobbiamo essere più forti di tutte le situazioni".