Conte sulla prima pagina di Tuttosport per la Juve: “Giochi mediatici, ne prendo atto”

"Il popolo Juve vota Antonio". Nell'edizione in edicola oggi Tuttosport titolava così, dopo aver effettuato un sondaggio fra i tifosi bianconeri su chi vorrebbero come allenatore l'anno prossimo. Più del 50% infatti vuole l'attuale allenatore del Napoli mentre Gasperini, secondo, non arriva al 25%. Staccato invece Mancini con il 10%.

Alla domanda in riguardo, nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto così: "Io non devo rispondere a nessuno, sono giochi mediatici, è arte in Italia. Qualsiasi risposta posso creare qualcosa... sono giochi mediatici, ci stanno, e niente. Ne prendo atto".