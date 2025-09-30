Conte sullo Sporting: "Avversario di prima fascia e noi un giorno in meno di riposo…"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida in Champions League di domani contro i portoghesi dello Sporting Lisbona: "E' una squadra che si contende sistematicamente il campionato con Porto e Benfica, è di primo livello, di prima fascia, l'ho affrontata anche col Tottenham nel girone e sono rimasti tanti calciatori di quella squadra ed hanno accumulato esperienza. E' un'ottima squadra e bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci".

Sul giorno in più di riposo per lo Sporting ed il calcio portoghese in generale.

"Noi siamo tornati a casa molto tardi, ieri chi ha giocato ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare di preparare la partita senza spendere molte energie, non è la migliore condizione per prepararci, ma c'è il calendario così e quindi dobbiamo accettarlo. Non voglio fare polemica sul calendario, avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla meglio ma dovremo abituarci, fare esperienza e buoni risultati. Il calcio portoghese è sempre d'avanguardia, anche in Europa League e Conference creano sempre problemi agli avversari ed è di buon livello".