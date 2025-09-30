Podcast Gregucci: "De Bruyne non è un problema, ma una risorsa da ottimizzare"

L'ex calciatore e tecnico Angelo Gregucci ha parlato di Lazio e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Marino dice che De Bruyne ora è un problema per Conte. E' così?

"No, per me no. E' una risorsa che bisogna ottimizzare, perché il Napoli ha una settimana piena e ottimizzare le risorse non è semplice. Non è più il De Bruyne dominante di prima, altrimenti non lo avrebbero preso a zero, ma va sfruttato soprattutto dove serve tecnica ed esperienza. Bisogna contestualizzare poi: Conte è stato un tecnico posizionale, sta cercando di rendere più fluido il Napoli, facendo giocare chi sta meglio ora. Anche se è un giocatore con esperienza, dobbiamo dargli tempo per ambientarsi. Il Napoli è chiamato al doppio appuntamento e Conte non ha mai fatto benissimo. E' uno che cura il dettaglio e la posizione di Modric al Milan è più definita di quella di De Bruyne al Napoli".

Milan, vede qualcosa di nuovo con Allegri?

"Vedo sempre un tecnico molto focalizzato sul risultato. E' un grande para.... nella gestione delle risorse umane. E' una squadra che capisce i momenti della gara, ed è merito di Allegri. E' uno che ha anche la fortuna di avere un solo impegno settimanale, e che riesce a ottimizzare la squadra. Per me Leao non è un problema, come sento dire, perché Allegri ama lasciare liberi i suoi talenti. Perderà più tempo a cercare una difesa più rocciosa. Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri in questo momento è la miglior figura per ottimizzare tutto".

Juventus, c'è il problema centravanti. Che ne pensa?

"Lì il lavoro è complicato, Tudor dovrà vedere la testa di Vlahovic e David. Vlahovic, a briglia sciolta, ha dimostrato di essere un giocatore importante, quando gli si ridà responsabilità si rivedono i problemi. Però io punterei su di lui, anche se è un controsenso, vista la situazione. Contro il Borussia l'ha scampata, ma l'ho vista in difficoltà".

Lazio, col Genoa una lezione per Sarri per il futuro?

"In questo momento ottimizzare è nelle qualità dei giocatori. Se fa terzo, quarto o quinto posto fa qualcosa di eccezionale, se fa il sesto o settimo fa il suo, altrimenti non fa una stagione positiva. Quando uno come Castellanos esce fuori, vedo l'area occupata da pochi giocatori della Lazio. Sarà importante per i giocatori capire come essere pericolosi. Il problema è che nello sviluppo diventa pericolosa a campo aperto, questa squadra non può palleggiare".