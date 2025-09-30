Biazzo ricorda: “Maradona sbagliò il rigore contro lo Sporting e ruppe il silenzio stampa”

vedi letture

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “La maglia era di Ivkovic, il portiere dello Sporting. Si scambio la maglia con Diego perchè prima della partita disse che non avrebbe fatto segnare nessuno del Napoli, in particolare Diego. Fu un po’ indisponente. Diego era in silenzio stampa in quel periodo. Alla fine del match il risultato fu di 0 a 0. Era il match d’andata di un turno di Coppa Uefa. Ivkovic andò da Diego a fine partita e gli chiese di scambiare la maglia e Diego, che era di animo buono, nonostante le dichiarazioni del pre-partita accettò di buon grado.

Di conseguenza io che vidi la scena visto che ero in campo, capì che Maradona era di buon umore e quindi mi avvicinai per intervistarlo e lui parò dopo un silenzio stampa durato mesi. Al ritorno i tempi regolamentari finirono ancora 0 a 0. Le squadre si giocarono il passaggio del turno ai rigori ed Ivkovic volle scommettere con Diego 100 dollari che non avrebbe segnato. Diego accettò ma perse la scommessa perchè si fece parare il rigore. I due si incontrarono nuovamente al Mondiale del ’90 ma in quell’occasione Diego abbracciò Ivkovic a prescindere dall’esito della partita perchè in Iugoslavia era scoppiata la guerra”.