7 su Leao, Juan Jesus: "Vista quella foto? La nostra mentalità non è cambiata!"

Su una ripartenza di Leao nel posticipo di domenica tra Milan-Napoli, la squadra di Conte ha mostrato compattezza, cuore e lucidità, riuscendo a recuperare il pallone dal portoghese con un corsa all'indietro di ben 7 azzurri.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro lo Sporting Lisbona, il difensore del Napoli Juan Jesus è tornato su quella azione: "Dopo l'espulsione è cambiato tanto, ma se vedete l'immagine che rincorriamo in 7 Leao... non servono forse 7, ma ci dà la consapevolezza che la mentalità c'è di non prendere gol e provarci e pareggiare. Questo dimostra che dobbiamo continuare in alcune cose e migliorare ciò che è mancato".