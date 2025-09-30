De Maggio: “Pensavo fosse il ballottaggio in porta, invece il vero tormentone è un altro”

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: “Quest’estate pensavo che il vero tormentone di questa stagione fosse il ballottaggio in porta tra Meret e Milinkovic-Savic, invece a sorpresa è un altro. In molti chiedono di mettere da parte l’impiego dei quattro centrocampisti e il ritorno al 4-3-3.

Ma se si cambia e si va al 4-3-3 chi resta fuori? Anguissa, Lobotka, McTominay o De Bruyne? Questo è il vero punto di domanda. Per correttezza devo dirvi che nel corso di una puntata di ‘Radio Goal’ ci fu una frase che mi fece sobbalzare di Montervino, che fu il primo in assoluto a mostrare perplessità sui quattro centrocampisti, tanto da spingersi oltre: ‘Mi auguro che non vedremo più contemporaneamente in campo i quattro centrocampisti’”.