Video Castel Volturno, buone notizie per Conte: inizialmente in gruppo Spinazzola e Olivera!

vedi letture

A Castel Volturno è in corso l'allenamento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dopo un breve discorso di Antonio Conte a centrocampo, si parte con una leggera corsa. Buone notizie per il tecnico azzurro, ad inizio sessione (i primi 15' sono a porte aperte) si allenano infatti in gruppo sia Leonardo Spinazzola che Mathias Olivera.

I due esterni sinistri sono recuperati per la sfida di domani e potrebbero entrambi partire dal primo minuto, con l'ex Roma dirottato sulla fascia sinistra la posto dello squalificato Giovanni Di Lorenzo. Ad assistere all'allenamento dei campioni d'Italia anche l'ex azzurro José Luis Vidigal ed ex bandiera dello Sporting. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato nelle quali si vede Spinazzola impegnato nel torello.