Corbo alla Rai: "Al Napoli serve un giocatore alla Veretout. Questa squadra manca di un progetto comune"

Il giornalista, Antonio Corbo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a La Domenica Sportiva: "Il Napoli è una squadra dove ogni tanto si spegne la luce, una squadra discontinua non solo di partita in partita, ma addirittura nel corso della stessa gara. La squadra azzurra non sembra costruita da una mente tecnica perchè manca un giocatore alla Veretout, un mediano che sta davanti alla difesa e che va anche in orizzontale. Il punto debole del Napoli è a centrocampo pur avendo giocatori di grandi qualità. Questa squadra è un mercato aperto, manca rispetto ai tempi di Sarri, di un progetto comune tra i calciatori azzurri".