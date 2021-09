Corbo: "Che brutta sconfitta al Maradona, che c'entra il suo nome con una gara simile di lunedì?"

Nel suo editoriale, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Fa male leggere che il Napoli ha perso 5-1 nello stadio Maradona. Nella folle enfasi di quei giorni, tra lacrime sincere di dolore dei tifosi e corsa delle autorità con sorpassi e controsorpassi per l’annuncio più suggestivo, bisognava pensarci. Con quella dedica, società e squadra accettavano un impegno più alto dei loro limiti, delle ambizioni, dei progetti. Che c’entra Diego con un Napoli di lunedì sera? Non per il risultato, perché anche il Mito ha vissuto serate amare, ma per quella disincantata fuga dalle responsabilità. Sono state tradite le aspettative di ottomila persone arrivate a Fuorigrotta per una amichevole di scarso richiamo, poco più di un allenamento ma a 5 giorni dalla partita con la Juve. Quella che potrebbe inchiodarla a otto punti dal Napoli. Una febbre senza contagi tra spalti e campo".