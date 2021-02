Corbo contro Gattuso: "Se dice che la colpa è sua perché non si dimette?"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Caro Gattuso, se lei fosse un tifoso del Napoli cosa penserebbe di un allenatore che schiera Elmas in una posizione da alieno, che schiera tre difensori centrali in una gara che deve vincere, che lascia il solito buco a sinistra? Poi un'altra domanda incisiva: a me fa piacere leggere un allenatore che dice che è colpa sua, ma se la colpa è sua perché non si dimette? Se io sbaglio uno, due, tre articoli per colpa mia vado dal direttore e rassegno le dimissioni. Ma ciò non assolve De Laurentiis, che prima inseguiva il rinnovo di Gattuso e ora non vede l'ora di rompere il rapporto".