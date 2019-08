Corbo esalta Ancelotti: "Finalmente un allenatore che parla da uomo vero e non si nasconde con i fatturati"

Nel suo editoriale Il Graffio il giornalista Antonio Corbo scrive: "Finalmente un allenatore che parla da uomo vero. Non so se sia davvero da 10 il mercato, meglio attribuire un 7 per prudenza, da 10 è Carletto. Nel calcio e nello stesso Napoli c'è chi ha il coraggio di inchiodarsi ad una risposta. Mai successo. I tifosi del Napoli non hanno ascoltato frasi simili e tutte cinicamente allusive. . Come dire: Se va tutto bene, è merito mio. Mai un cenno di consenso da parte di Mazzarri e Sarri, neanche dall'ultimo Benitez. Ancelotti merita un plauso perché si assume una grande responsabilità. Non potrà mai recriminare sul divario di fatturati ed altri motivi per spiegare qualche insuccesso. Come han fatto altri. Ma sia chiaro: se davvero vince, il merito di Carletto è triplo. Ha davvero lo stile di chi sa vincere. Rispeto: per ora da 10 è lui".