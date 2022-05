Corbo: "Il Napoli cederebbe volentieri Koulibaly. Tratterrei Osimhen per un motivo"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Rinnovi di Mertens e Koulibaly? Io non me la sento di giudicare De Laurentiis su questo perché è il suo gioco. Quando c’è una trattativa ognuno dice qualcosa che gli torna comodo. È il gioco del contraente, vuole risparmiare e ce la mette tutta. Se posso dare un consiglio a De Laurentiis, essendo un uomo del cinema scappa quando vede il cemento in costruzione, non c’è niente che gli piccia ricostruire. È stato bravissimo a prendere Ancelotti. Quando c’è da ragionare sulle spese importanti è venuto fuori il De Laurentiis imprenditore.

Il mio articolo su Ancelotti? Gli allenatori li sceglie bene, è uno che ci sa fare ma ha dei difetti che sono sicuramente inferiori ai pregi. Cavani? Bisogna vedere in che condizioni è. Tiene molto al danaro come giocatore. Io sono non favorevole all’acquisto di Cavani, non lo vedo un buon esempio di costruzione. Chi toglierei dalla lista dei vendibili? Tratterrei Osimhen che è una scommessa fantastica che se si porta a termine può diventare uno dei giocatori più importanti in Europa in prospettiva. Io ti dico che il Napoli volentieri cederebbe Koulibaly che ha 31 anni e va in scadenza il prossimo anno. Se cede Koulibaly giudico la decisione ragionevole. Se cede Osimhen lo vedo come un momento di sfiducia nei suoi confronti”.