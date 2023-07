Corbo: "Nessun acquisto e si sapeva da 4 mesi dell'addio di Kim! C'è un problema..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è fermo sul mercato, questo è lo specchio della realtà. Il mercato è fatto di notizie, quanti calciatori ha preso il Napoli? Nessuno. Se il treno è fermo, è fermo. E il mercato è fermo. Poi magari c'è qualche trattativa, ma nessun acquisto. Secondo me il problema è che sono in molti a trattare, ma nessuno decide e non si sottoscrive nessun contratto.

Di Kim si sa che sarebbe partito da almeno 4 mesi, eppure rilevo che il sostituto ancora non c'è. Sono certo che arriverà entro l'inizio del campionato, ma io faccio il giornalista e devo rilevare fedelmente la realtà e la realtà dice che non c'è ancora un acquisto ufficiale, a parte Caprile. De Laurentiis è occupato in altre cose, ha avocato a sé la trattativa per il rinnovo di Osimhen, tutto il resto è sotto Chiavelli".