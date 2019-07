Corbo non ci sta: "Il Napoli lavora in una città in dissesto che sta crollando! ADL fa bene a stare attento..."

Nel corso di Canale 8, il giornalista di Repubblica Antonio Corbo ha parlato delle critiche rivolte alla società: "De Laurentiis deve puntare su giocatori che possano crescere. E' da settimane su James per pagarlo a rate, ma a Napoli il presidente giusto per i tifosi sono quelli che poi per dire sempre sì hanno portato i libri in tribunale. Ad ADL si riconoscono due meriti: lasciare la camorra fuori e tenere i bilanci in ordine. Se vuoi i bilanci in ordine è questa la situazione, nonostante sia la squadra di una città in dissesto e tutti gli indici economici in crollo. Non si può essere solo giornalisti di calcio, bisogna conoscere la città e riconoscere che non c'è imprenditoria. Non si possono sprecare soldi con gettoni per giocatori alla Ibrahimovic che non sono produttivi perché non può crescere la valutazione e non può essere rivenduto".