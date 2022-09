Corbo: "Scudetto? Dipende più dal Napoli che dalle altre. Do un consiglio a Spalletti"

"Se lo fa, arriverà dritto alla fine".

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli sta facendo molto bene, in questo inizio di stagione. Personalmente, io considero il Milan la prima avversaria del Napoli per lo Scudetto. Il Napoli ha un bel pezzo di Scudetto tra le mani, ma dipende soprattutto da lui, più che da Atalanta e Milan, come andrà a finire il campionato in corso.

Spalletti? Gli consiglio di evitare le manifestazioni di insofferenza nei confronti di De Laurentiis, che a suo dire tenta di inserirsi un po' troppo sulla questione formazione. Bisogna evitare questi attriti, questi dissapori, per quanto siano ancora allo stato latente. Questa squadra deve avere una sua serenità e linearità: deve andare a 130 all'ora come si fa sull'autostrada, senza incappare in eccessi di velocità e rumore. Se lo fa, arriverà dritto alla fine".