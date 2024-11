Corbo: "Scudetto? Napoli attrezzato, lo sforzo di ADL merita un impegno stratosferico"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, ha parlato il giornalista Antonio Corbo, partendo dal derby del Sole di domani tra Napoli e Roma: “E’ una sfida tra un Napoli lanciatissimo e una squadra che sconta gli errori del mercato. La Roma ha sbagliato il mercato, Dybala rivela le sue fragilità, ci sono tante incognite sui giallorossi per la cattiva programmazione fatta in estate. C’è stata anche un po’ di presunzione da parte dei senatori, pensavano di comandare di più con De Rossi e la Roma si è un po’ accartocciata. Deve pensarci ora Ranieri ha ristabilire le regole del buon calcio.

Lukaku? De Laurentiis voleva accontentare Conte, proprio per la forte pressione dell’allenatore ci si ritrova con Lukaku. Se potessi dare un consiglio a Conte gli direi che bisogna far capire ai tifosi che non è arrivato un bomber che risolve le partite da solo, ma è un giocatore più tattico che finalizzatore.

Napoli da scudetto? Ha delle enormi possibilità di vincere lo scudetto, nessuna squadra trova un presidente disposto a spendere 150mln dopo la disastrosa stagione scorsa. Questo sforzo merita uno stratosferico impegno da parte del Napoli per vincere lo scudetto, è attrezzato per farlo. E’ un campionato apertissimo anche in confronti del Napoli, che può dimostrare quanto sia stata coraggiosa la scelta del proprio presidente di investire tanti soldi e accontentare il proprio allenatore. Tranne che nei difensori, credo che il Napoli sia equilibrato tra titolari e riserve. Il Napoli non ha solo il vantaggio di giocare le coppe, ma ha anche il vantaggio di avere un calendario senza spareggi scudetto nell'ultimo mese. Sono discretamente ottimista sul Napoli".