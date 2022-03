Corbo: “Se non gioca Zanoli è il fallimento di un progetto. Altrimenti che l’hai preso a fare?”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Se non gioca Zanoli è il fallimento di un progetto. Se hai un giovane e c’è la possibilità di farlo giocare, deve giocare. E’ un’occasione importante per far vedere che in Italia i giovani giocano e che il Napoli crede nei giovani. Altrimenti che l’hai preso a fare?”.