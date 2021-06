Corbo: "Spalletti pazzo di Lobotka? Farà felice ADL, ma forse serve altro"

"Spalletti è un uomo intelligente, sa per fortuna che a Napoli non dovrà rilevare la cattedra di filosofia estetica che fu del grande Masullo, ma la panchina di Gattuso, emotivo e caparbio, in perenne lite con il presidente". Scrive così sull'edizione odierna di Repubblica Antonio Corbo, che si proietta anche nelle questioni relative al calciomercato.

"A De Laurentiis dovrà chiedere, nel rispetto delle risorse, acquisti adeguati alle esigenze tattiche. Chiedere e ottenere. Leggere che Spalletti sia pazzo di Lobotka può rallegrare De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso che lo presero. Ma forse occorre anche altro. Ben altro"