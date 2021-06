Corbo su Insigne: "Fuori dall'ambiente Napoli è un giocatore e un uomo vero"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo si sofferma su Lorenzo Insigne: "Si può discuterlo a Napoli per i suoi atteggiamenti di provinciale vittimismo o di bullo sfrontato quando senza accorgersene rivela la sua fragilità, Insigne per essere compreso e amato deve andare lontano da Napoli? Insigne fuori da un ambiente che lo condiziona con i suoi pregiudizi è un giocatore vero e un uomo vero nella Nazionale che Mancini ha saputo creare. La stessa che per giocare con la difesa a tre, come preferivano gli juventini, si inabissò con il 3-5-2 di Ventura, modulo che lo escluse dal disastro di quella Nazionale respinta alla frontiera dell’ultimo mondiale. Insigne può essere un punto fermo anche del Napoli, ma dopo aver visto Spinazzola alle sue spalle si è capito meglio il clamoroso errore del Napoli nel non sostituire Ghoulam, lasciando un posto scoperto nella difesa".