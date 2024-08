Corbo svela: “Napoli-Bologna? Mio nipote mi ha fatto questo pronostico”

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero: “Spero che contro il Bologna, il Napoli vinca, soprattutto per ridare fiducia al progetto Conte che finora è stato deludente. Il presidente del Napoli non ha esitato a spendere soldi importanti in un momento in cui nel calcio italiano si parla di crisi costante. Addirittura, il Governo è intervenuto per difendere i diritti delle società.

De Siervo ha detto che la Spagna non era favorevole alla chiusura anticipata del calciomercato? Credo che la ricostruzione sia autentica, ma in caso di svolte strutturali, è chiaro che ci vuole una maggioranza totale. Il calcio inventa mille sotterfugi per andare avanti, così come sono i pagamenti biennali o i prestiti con diritto e obbligo di riscatto che piegano il sistema a favore delle società.

Lukaku? Il Napoli non può pagare tutti i soldi per soddisfare le ambizioni del Chelsea, è un calciatore di 31 anni, o lo trovi a prezzo di saldo o sei costretto a trattare. Un prestito con diritto di riscatto sembra la cosa più equilibrata, ma il Chelsea ha una rosa di 42 calciatori e non può superare la soglia dei 6 prestiti.

I metodi energici di Conte? Ho qualche perplessità, io appartengo all’epoca del dialogo, invece questi toni “militari” possono assumere delle smagliature, ma anche grazie a questo atteggiamento ha vinto molto in carriera.

Il match con il Bologna? Parlavo con i miei nipoti, il secondo mi ha già dato un 2-1 a favore del Napoli e so che i giovani sono molto più competenti di noi anziani”.