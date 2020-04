Coronavirus, Mutti sul giallo di Alzano: "Ospedale chiuso e riaperto in tre ore dopo i primi contagi"

Nella sua intervista a Tuttonapoli.net l'allenatore Bortolo Mutti, ex Napoli, residente a due passi da Bergamo, nel cuore della tragedia a causa del Covid-19, ha dichiarato: "Una domenica, non ricordo se prima o dopo la partita, comunque in quel periodo, al pronto soccorso di Alzano si erano già manifestati dei contagi. Noi lo abbiamo saputo tramite una nostra amica che lavora lì. In tre ore siamo passati dallo stato d'emergenza alla riapertura improvvisa dell'ospedale. Sono state prese scelte troppo leggere con conseguenze gravi. Prima o poi qualcuno dovrà risponderne".