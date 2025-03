Corsa scudetto, per l’interista Biasin è tutto aperto: “Non è finita per Napoli e Atalanta”

Nel suo editoriale su Tmw, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha parlato anche della corsa scudetto, a suo avviso ancora apertissima: “L’Inter ha giocato una gran partita a Bergamo, una delle migliori dell’era Inzaghi, peraltro già ricca di ottime prestazioni. Come è normale che sia il giorno dopo si sono moltiplicate le indiscrezioni: “L’Inter proporrà il rinnovo a Inzaghi, vuole continuare a lungo col suo allenatore”. Cosa vera, tra l’altro, che però salta fuori solo per lo 0-2 rifilato all’Atalanta.

Se Simone da Piacenza avesse anche solo pareggiato oggi leggeremmo di un tecnico “incapace di affrontare i confronti diretti” e “ancora immaturo” e altre cazzate. Ecco, Simone Inzaghi dopo quasi quattro anni in nerazzurro non deve dimostrare proprio nulla. Lo dicono i numeri (66,67% di vittorie, nessuno come lui nella storia del club), lo dicono gli occhi di chi guarda le partite e non pesa tutto in base al numero di trofei (che tra l’altro sono arrivati copiosi!). La cosa migliore che può fare l’Inter – e che farà, Marotta a tal proposito è stato chiarissimo – è prolungare la sua esperienza con un tecnico (e il suo staff, bene precisarlo) che sono cresciuti a Milano con la rapidità della pianta di bambù.

Non è finita la stagione del Napoli e nemmeno quella dell’Atalanta: chi lo pensa e sentenzia non ha ancora compreso come sta andando questo campionato, stracolmo di su e giù per tutti quanti”.