Corsa scudetto, Tardelli avverte l'Inter: "Conte può tenere questo passo!

vedi letture

Marco Tardelli, in una intervista a Repubblica, spiega cosa non gli piace del nuovo format della Champions League: "Il calendario. È diverso per ogni squadra, così si creano delle disparità. Tanti gol? Appunto, sono troppi. Il calcio è cambiato, faccio fatica ad accettarlo. Inter spesso con le riserve? Le riserve oggi non esistono più. Ci sono cinque sostituzioni, quelli che iniziano in panchina sono titolari che giocano meno. Prendete Frattesi: è un giocatore importante, eppure parte fuori".

Nel duello scudetto chi vede meglio?

"Conte può tenere questo ritmo fino alla fine. Ha perso Kvaratskhelia, è vero, ma può ancora sostituirlo e già in estate De Laurentiis ha speso tanto. Sarà un testa a testa avvincente, molto dipenderà da quanto avanti andrà l’Inter in Champions".

E il Milan?

"Conceiçao ha portato novità tattiche e vivacità. Anche troppa, se penso a quello che è successo con Calabria dopo la partita con il Parma. Un allenatore che insegue un suo calciatore: non avevo mai visto una cosa del genere, non mi pare normale. Pure ai miei tempi si litigava, ma si risolveva tutto nello spogliatoio. Scena davvero brutta".

Anche la Juventus non vive un momento semplice.

"Mi aspettavo di più da Thiago Motta. Hanno fatto investimenti importanti, è vero che ci sono stati molti infortuni ma finora il giudizio non può essere positivo. Vedo troppa confusione, anche sulla questione del capitano".