CorSera, Scozzafava: "Slitterà ripresa allenamenti, anche calciatori devono stare a casa"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il 18 marzo è prevista la ripresa degli allenamenti per il Napoli, ma credo che slitterà. Noi ne sappiamo davvero poco rispetto al COVID, nonostante le notizie che apprendiamo di ora in ora, perché è un virus inedito che ha travolto le vite di mezzo mondo. E' vero che la Sampdoria, la Juve e altre squadre sono in isolamento e hanno registrato casi positivi, ma se tutti noi facessimo il tampone la metà risulterebbe positiva. Per questo tutte le squadre non devono riprendere gli allenamenti e i calciatori devono restare in casa per evitare l'espansione del contagio".