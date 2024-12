Cosmi avvisa: "Le ultime due a vincerne 11 di fila come l'Atalanta, poi hanno vinto lo Scudetto"

vedi letture

Serse Cosmi, ex allenatore, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato della lotta al vertice: "L’Atalanta è incredibile proprio. Quando vedi l’Atalanta senti un’atmosfera, un coinvolgimento che viene dal pubblico, il modo di comportarsi della squadra… Anche attraverso la televisione, quindi immagino la presenza che ci sia a Bergamo in queste partite. Anche nelle giornate che non nascono bene, contro un avversario che è in fiducia… Ora non voglio parlare di segnali perché siamo a dicembre, a dicembre ho visto tante squadre… Certo, 11 partite vinte consecutive di solito vinci gli scudetti, di solito. Perché se guardate le statistiche, gli ultimi due che hanno vinto 11 partite consecutive hanno vinto lo Scudetto”.

