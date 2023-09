Cosmi: "Ecco perché è difficile sostituire Spalletti nella testa dei giocatori"

Stagione 2005-2006, l’Udinese cambia allenatore e al posto di Luciano Spalletti, che per la prima volta ha portato la squadra ai preliminari di Champions

Stagione 2005-2006, l’Udinese cambia allenatore e al posto di Luciano Spalletti, che per la prima volta ha portato la squadra ai preliminari di Champions League, arriva Serse Cosmi. Un tuffo in un mondo che fino al giorno prima aveva un unico punto di riferimento: Spalletti.

Un po’ come è accaduto quest’anno a Napoli, con il passaggio dall’attuale ct a Rudi Garcia. "Che impatto ci fu a Udine? Basti pensare che lo Spalletti del 2005 era già un allenatore importante e in più in quell’annata aveva centrato il migliore piazzamento della storia del club", afferma lo stesso Serse Cosmi nell'intervista a Il Mattino: "Ho trovato un gruppo di giocatori molto legati ai metodi di Spalletti e ammetto che qualche difficoltà l’ho avuta".