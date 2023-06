Cosmi: "L'erede di Spalletti? Credo che la società voglia dare un taglio diverso"

“Conoscendo Spalletti mi permetto di dire che non è stata una scelta di comodo".

L'allenatore Serse Cosmi ha parlato a Tuttomercatoweb.

Spalletti e l’addio al Napoli: come l’ha visto? “Conoscendo Spalletti mi permetto di dire che non è stata una scelta di comodo. Era davvero stanco e stressato e forse non era in grado di dare tutto al Napoli”.

Chi raccoglierà l’eredità avrà un bel da fare. “Credo che la società voglia dare un taglio diverso. Tutta questa situazione da l’idea che De Laurentiis voglia fare passare Il messaggio che il Napoli deve venire prima di tutto e tutti. Poi il tempo dirà se si può attuare questa politica”.

Altro addio, pesante e sorprendete, è stato quello di Maldini e Massara al Milan. “Dispiace per Maldini e per Massara che è un amico. Di impatto dico che non meritavano quanto accaduto. C’è da dire però che le proprietà americane hanno un concetto di calcio differente dal nostro e quindi è sorprendente si, ma fino ad un certo punto”.