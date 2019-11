Costacurta a Sky: "Manolas e Koulibaly non si aiutano tra loro. Ancelotti deve tornare a curare i dettagli"

L'ex calciatore del Milan, Billy Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Club di Sky Sport: "I giocatori del Napoi corrono tanto indietro e non hanno il tempo di recuperare. Nella coppia difensiva del Napoli ci sono due giocatori aggressivi che non si aiutano tanto tra di loro. Ancelotti è un grande organizzatore, sembra che ora non stia curando i dettagli come ha sempre fatto".