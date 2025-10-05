Costacurta rilancia l'Inter: "Avevo dubbi, ma sembrano tornati a giocare e a divertirsi"
L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport ha parlato della vittoria dell'Inter e di alcuni singoli che si sono messi in mostra ieri sera contro la Cremonese: "Dimarco ha fatto la migliore partita, avevo delle domande su Bonny, l'ho visto sempre giocare bene ma non con questa costanza. La Cremonese poi non aveva mai perso, non vorrei passasse il messaggio sbagliato. Ci sono state tante risposte.
L'allenatore (Chivu, ndr) probabilmente può contare un po' su tutti quelli della rosa quest'anno. Se questo è l'entusiasmo... io avevo dubbi sul riprendere la voglia di giocare, ci sono state due batoste difficili da superare. Ma a me sembra siano tornati a giocare e a divertirsi".
