Ufficiale Napoli-Genoa, le formazioni: out De Bruyne! Conte torna al 4-3-3

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, match delle 18 valido per la sesta giornata di Serie A. Conte scioglie gli ultimi dubbi e schiera gli azzurri con il 4-3-3 con De Bruyne che resta in panchina. Tra i pali confermato a sorpresa Milinkovic-Savic. In difesa Olivera prende il posto di Gutierrez a sinistra, a destra torna capitan Di Lorenzio, confermata la coppia centrale Beukema-Juan Jesus. In mediana Lobotka a centro con Anguissa e McTominay mezzali. In attacco il tridente è composto da Politano e Neres ai lati di Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.