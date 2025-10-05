Prima panchina per De Bruyne! CdS svela i motivi della scelta di Conte

Sorpresa in casa Napoli: Kevin De Bruyne partirà dalla panchina contro il Genoa. Se confermate le indiscrezioni riportate stamattina dai quotidiani, si tratterebbe della prima esclusione dall’undici titolare per il fuoriclasse belga da quando è arrivato in azzurro. Una scelta ponderata da Antonio Conte, che avrebbe deciso di concedergli un turno di riposo dopo le tante fatiche accumulate nelle ultime settimane.

De Bruyne, infatti, è tra i giocatori più utilizzati finora con 402 minuti giocati, al pari di Politano. Considerando l’età e il calendario fitto che ha visto il Napoli impegnato tra campionato ed Europa, l’allenatore pare preferire, almeno per oggi, gestirne il minutaggio per evitare rischi fisici e mantenerlo brillante nei prossimi impegni.

Conte potrebbe comunque affidarsi a lui a gara in corso, soprattutto se la partita dovesse richiedere qualità e visione di gioco nel finale. Un segnale di gestione e maturità da parte del tecnico azzurro, che punta sulla profondità della rosa per tenere alto il rendimento del suo Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.