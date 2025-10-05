Rileggi live Primavera, Napoli-Roma 0-2 (Di Nunzio 26', 75'): 6ª sconfitta di fila per gli azzurrini

Continua a scavare in fondo al baratro il Napoli Primavera, è arrivata tra le mura casalinghe la sesta sconfitta di fila in campionato, la settima della stagione per gli uomini di Rocco. Nonostante un ottimo approccio, la Roma sale in cattedra grazie ad una prestazione perfetta dell'esterno Lulli autore di due assist. Troppo poco l'apporto offensivo degli azzurrini che restano all'ultimo posto in classifica. L'ultima vittoria risale al 16 agosto contro il Cagliari, solo 3 punti in 7 gare.

RILEGGI QUI IL LIVE DELLA GARA:

96' - FINISCE LA GARA. PASSA LA ROMA PER 0-2, DOPPIETTA DI DI NUNZIO MA PRESTAZIONE SUPER DI LULLI.

94' - ROSSO PER GAROFALO: intervento scomposto ed alto su Nardini

90' - 6' di recupero

88' - Dominio totale della Roma, Napoli disastroso.

84' - Esce Della Rocca entra Forte, esce Di Nunzio entra Scacchi.

84' - Sta per maturare la sesta sconfitta consecutiva per il Napoli Primavera in campionato, da aggiungersi poi il pari con lo Sporting Lisbona e la sconfitta contro il Manchester City in Youth League. 9 gare, 1 vittoria, 7 sconfitte ed 1 pari.

83' - Esce Cimmaruta entra Genovese

79' - Partita clamorosa di Lulli, ha spinto per l'intera gara sulla fascia mandando al manicomio la difesa avversaria.

77' - Show della Roma, Di Nunzio va vicinissimo alla tripletta ma il suo destro è di un pelo alto sopra la traversa.

76' - Entra Esposito esce Lo Scalzo, esce Borriello entra Camelio

75' - GOL DELLA ROMA, Di Nunzio raddoppia e chiude il match. Azione perfetta ancora gestita da Lulli che appoggia per Romano: destro del centrocampista che colpisce il palo interno. Lulli poi tiene viva l'azione giallorossa e crossa in area, la difesa azzurra non allontana il pericolo e Di Nunzio trova la doppietta personale

63' - Altro giallo nel Napoli, l'arbitro estrae il cartellino per Olivieri

46' - Riparte la gara, via al secondo tempo

14.01 - Tutto pronto per la ripresa della gara

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO A CERCOLA

42' - Destro di Oliveri facilmente gestito da Zelezny

40' - Manca ancora una vera e propria occasione per gli azzurrini, la Roma controlla e quando vuole alza i ritmi con un indemoniato Rulli sulla fascia destra.

34' - Napoli in difficoltà, la Roma arriva facilmente all'interno dell'area di rigore, si salva con Gambardella la difesa azzurra

28' - ANNULLATO IL PARI AL NAPOLI! Gorica parte in offside sul bel passaggio di Gambardella, dunque il destro di Borriello è invalido ed il Napoli resta sotto di una rete.

25' - GOL DELLA ROMA! Giocata stupenda di Rulli sulla fascia destra, l'esterno brucia D'Angelo e pone al centro un assist perfetto per il tap-in preciso di Di Nunzio che batte Lattisi. Si sblocca il match

15' - Dopo un avvio favorevole per i padroni di casa, ora la Roma con coraggio fa la partita.

8' - Si fa vedere finalmente anche la Roma, primo destro in porta calciato da Nardini, blocca senza problemi Lattisi

3' - Avvio forte degli uomini di Rocco con due calci d'angolo potenzialmente pericolosi. Regge la difesa della Roma

13.00 - INIZIA LA GARA A CERCOLA

12.30 - Ecco le le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI (4-3-3): Lattisi, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Borriello, Prisco, D’Angelo, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Olivieri. All: Dario Rocco.

ROMA (3-4-2-1): Zelezny, Marchetti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardini, Mirra, Lulli, Romano. All: Federico Guidi.

12.00 - Autentico nubifragio in questi momenti su Cercola, incessante grandine cade sul terreno di gioco.

Il Napoli Primavera affronta oggi la Roma per la settima giornata del campionato Primavera 1. Il match inizierà alle ore 13 e si giocherà allo Stadio Piccolo di Cercola. Reduci dall'impegno contro lo Sporting Lisbona in Youth League, gli azzurrini cercano una vittoria che manca da inizio agosto! Segui la diretta su TuttoNapoli.net