Di Lorenzo a Sky: "L'obiettivo è di partire forte e sbloccare subito la partita, siamo pronti!"

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa, valevole per la sesta giornata di Serie A.

Venite dalla bella prestazione in Champions League. Come si riparte dopo la sconfitta in campionato?

"Sicuramente in Champions abbiamo fatto una bella partita, un'ottima partita, però è un'altra competizione. Nel campionato veniamo da una sconfitta e vogliamo subito ripartire bene, anche perché dopo ci sarà la sosta delle nazionali. Vogliamo chiudere questo ciclo con una bella vittoria davanti ai nostri tifosi. La preparazione è stata buona, quindi siamo pronti per questa partita."

Avete sempre avuto qualche difficoltà contro squadre, con tutto il rispetto, non del vostro valore qui al Maradona. Qual è lo step che dovete fare?

"Magari qualche difficoltà nello sbloccare la partita. Questa è la cosa più difficile quando affronti questo tipo di squadre. L'obiettivo è quello di partire forte, di fare una buona partenza e cercare quanto prima di sbloccarla, perché poi dopo le partite si mettono in un'altra maniera. L'obiettivo è quello, sono fiducioso e la preparazione è stata buona, quindi siamo pronti."