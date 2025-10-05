Nesta: "Scudetto? Inter più attrezzata del Napoli per reggere su 3 fronti. E sopporta meglio la pressione"

vedi letture

L'ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Nesta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale ha parlato anche della lotta Scudetto: "Se il Milan può vincerlo? La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo Scudetto, ma non è che non possa farlo.

Chi è più attrezzato per lo Scudetto? L'Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno. Il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L'Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione".