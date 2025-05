Crespo carica l'Inter: "Col Como un ultimo sforzo, nulla è scontato per lo scudetto"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro Hernan Crespo ha analizzato il percorso che ha portato l'Inter alla finale di Champions. Queste le sue dichiarazioni in vista del big match del 31 maggio a Monaco: "È il momento di saldare un conto in sospeso da tre anni, e già il fatto che l’Inter sia riuscita a tornare in finale di Champions dopo aver sfiorato l’impresa a Istanbul è indicativo della forza del gruppo di Inzaghi. Da quella finale persa, ma giocata alla pari contro il Manchester City, è sbocciata un’Inter sempre più forte e determinata, che si era messa in testa di riprovarci e si è guadagnata con grande merito questa seconda occasione.

Con l’esperienza, la qualità e la fame di successo l’Inter è andata oltre i suoi limiti, superando prima il Bayern e poi il Barcellona; a Monaco potrà affrontare il Psg senza paura e con la convinzione che solo grandi cavalcate come quella europea di questa stagione possono dare. Certo, il campionato richiede ancora un ultimo sforzo contro il Como e i nerazzurri dovranno giocare al massimo perché nel calcio è vietato dare le cose per scontato, compreso uno scudetto che ormai sembra in mano al Napoli.

Ma è a Monaco che l’Inter potrà stringere davvero il destino tra le mani, e io mi auguro che questa sia la volta buona. Ne sarei felicissimo. Per il club, per i tifosi, per il mio amico Simone Inzaghi e per Lautaro. Vedere un altro argentino alzare la coppa con la fascia da capitano al braccio come Zanetti nel 2010 sarebbe bellissimo".