Crespo non crede nel Napoli: “Primo posto? È ancora presto e l’Inter è la più forte di tutte”

Dove può arrivare l'Inter in questa stagione? Risponde Hernan Crespo

Dove può arrivare l'Inter in questa stagione? Risponde Hernan Crespo: "Io dico che è candidata a vincere lo scudetto e a lottare per arrivare in finale di Champions League", le parole dell'ex attaccante nerazzurro, intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Lautaro garantisce i gol, Thuram è la sua spalla ideale, il gioco che propone il mio amico Simone Inzaghi è perfetto per le caratteristiche degli elementi che a disposizione. L’Inter, in Italia, è di gran lunga la squadra più completa e più esperta".

Il Napoli, però, è davanti.

"È ancora presto, i conti si fanno in primavera quando ci sarà la grande volata. Adesso il Napoli è avvantaggiato perché non ha gli impegni internazionali, ma penso che l’Inter saprà trovare l’equilibrio nella gestione dei giocatori e così avrà la possibilità di allungare".

C’è qualcuno del passato a cui assomiglia Lautaro?

"Credo sia un mix di alcuni argentini. In area è micidiale come Aguero. In acrobazia mi rivedo in lui, anche se deve migliorare nei colpi di tacco... Di testa è forte come Batistuta, anche se non ha la stessa potenza. E poi è rapido, quando parte in contropiede, e il pallone non glielo porti mica via... Chiedete a un difensore se preferisce marcare Lautaro o Lukaku, e sentiamo la risposta...".

Secondo lei, qual è?

"È molto più difficile fermare Lautaro, perché ha più qualità. Lukaku si basa solo sulla potenza, Lautaro è decisamente più completo".