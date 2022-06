Crespo sta con Lukaku: "Milano è il massimo per un calciatore, lo capisco"

Inter-Chelsea-Inter. Un percorso che ha fatto Romelu Lukaku oggi, ma che Hernan Crespo già conosceva.

Inter-Chelsea-Inter. Un percorso che ha fatto Romelu Lukaku oggi, ma che Hernan Crespo già conosceva. L’argentino nel mezzo ha fatto tappa al Milan, ma la sostanza non cambia. Così Crespo alla Gazzetta dello Sport: “Lukaku ha deciso di tornare: all’Inter si è sentito un re, al Chelsea no. Una questione di affetto e di cuore, dunque. E quando c’è di mezzo il cuore, le cose finiscono quasi sempre bene. Anch’io decisi di rientrare in Italia perché in A mi sentivo a mio agio, in Premier meno.

Di Londra non si innamorò? E come facevo? Ero già innamorato di Milano, del calcio italiano, della Serie A. E poi, per un calciatore, Milano è davvero il massimo, c’è una passione unica. Dopo una stagione al Chelsea, Ancelotti mi volle al Milan: ci andai di corsa. Ma a fine stagione, e con la tristezza per aver perso la finale di Champions a Istanbul, tornai ai Blues”.